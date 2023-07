Unieuro è una realtà perfettamente consapevole dei propri mezzi, e della possibilità comunque di garantire ai consumatori l’accesso ad una notevole selezione di sconti speciali, con prezzi sempre ai minimi storici, ed un’ampissima selezione di prodotti in promozione.

Accedere agli sconti pensati da Unieuro è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, poiché al giorno d’oggi gli acquisti possono tranquillamente essere completati anche sul sito ufficiale, con la consegna gratuita della merce a domicilio, nel momento in cui comunque l’utente dovesse decidere di spendere più di 49 euro.

Unieuro, le occasioni per spendere poco sono molto ghiotte

Unieuro fa impazzire tutti con un volantino SottoCosto attivo fino al 30 luglio, con il quale è facilissimo pensare di metter le mani anche su alcuni veri e propri top di gamma. Lo smartphone di cui non dovete assolutamente mancare l’acquisto è sicuramente il Samsung Galaxy S23, un dispositivo che al giorno d’oggi deve assolutamente essere presente nelle case degli italiani, con un prezzo finale comunque di soli 799 euro (per quanto riguarda la variante da 128GB).

Le alternative incluse all’interno dell’ultimo volantino di Unieuro sono ad ogni modo molteplici, passano per il Galaxy S22 FE, ma anche redmi Note 12 Pro, Galaxy A53, TCL 408 o un economico Redmi A1. Per avere tutti i dettagli raccolti direttamente, potete decidere di collegarvi qui, oppure aprire anche le pagine che abbiamo inserito direttamente nell’articolo per scoprire i singoli prezzi.