In pochi anni TikTok è divenuto a tutti gli effetti il social network su cui molti giovani trascorrono la maggior parte del proprio tempo livero (e non solo); l’intrattenimento trash purtroppo va di moda, ed anche le più svariate challenge sembrano gettare benzina sul fuoco.

La nuova tendenza di questa calda estate 2023 prende il nome di Boatjumping, rigorosamente ripresi dalla telecamera di uno smartphone, i ragazzi sfidano la sorte tuffandosi da un motoscafo lanciato a folle corsa, non tanto sul lato dello stesso, quanto nella parte posteriore, dove si trovano le eliche. Una moda da evitare assolutamente e decisamente pericolosa, basti pensare che solo negli USA sono già 4 i ragazzi/e che hanno perso la vita negli ultimi 6 mesi.

Premete qui per collegarvi subito al canale Telegram di TecnoAndroid, e ricevere gratis in esclusiva le offerte con alcuni codici sconto Amazon gratis da non credere.

TikTok, una challenge assurda e da evitare

I rischi sono enormi, come ricorda Jim Dennis, il capitano di una Squadra di Soccorso in Alabama, in quanto “si potrebbe annegare, poichè i ragazzi si tuffano in piedi per poi piegarsi inavvertitamente in acqua”, oltre che naturalmente si rischierebbe di venire risucchiati dalle eliche, provocandosi eventuali lesioni e tagli su tutto il corpo (ma potrebbe andare anche molto peggio).

La tendenza ha avuto inizio nel 2021, ma è proprio a partire dal 2023 che ha avuto il suo picco, con una prima vittima registrata nel corso del mese di Febbraio 2023, non un ragazzo, ma un marito, padre di due figli, pronto a tuffarsi sotto gli occhi dei parenti dalla propria barca. Che dire, comportamenti da evitare assolutamente, non replicateli per nessun motivo.