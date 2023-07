Tesla Model 2 2023, le prime anticipazioni sull'elettrica più attesta di sempre

La Tesla Model 2 è un progetto ambizioso che mira a democratizzare la mobilità elettrica. Questa city car-berlina elettrica compatta è progettata per essere performante nonostante le sue dimensioni ridotte. La produzione avverrà negli stabilimenti Tesla negli Stati Uniti, in Germania e in Cina, con l’obiettivo di sviluppare modelli sempre più efficienti ed economici.

Tesla Model 2 2023: i dettagli della vettura elettrica

Elon Musk ha sottolineato l’importanza di sfruttare la piattaforma Gen 3 e le nuove batterie ad alta autonomia a basso costo. La Model 2 potrebbe essere una versione compatta del best seller di Tesla, la Model Y, una crossover con elementi di una berlina e di un SUV. Questo passo rappresenta un’importante evoluzione per Tesla, che mira a rendere le tecnologie avanzate accessibili a un pubblico più ampio.

La Model 2 è il nome ipotizzato per la futura entry level di Tesla, con un prezzo di partenza stimato di circa 20.000 euro per la versione base. L’espansione della gamma di Tesla verso modelli entry level è una strategia fondamentale per aumentare la penetrazione dei veicoli elettrici nel mercato automobilistico globale. Questa mossa potrebbe consentire all’azienda di consolidare la sua posizione leader nel settore dell’auto elettrica e di ampliare la propria presenza globale.

La produzione della Model 2 si espanderà non solo in Cina e Messico, ma anche in India, a condizione che si trovi un accordo favorevole con il governo indiano. L’obiettivo è di produrre 4 milioni di unità all’anno, il doppio dell’intera produzione prevista per il 2023. Le specifiche tecniche precise della nuova entry-level non sono ancora pubbliche, ma Tesla ha definito una strategia di produzione ben definita: prevede di produrre 2 milioni di unità all’anno nella nuova fabbrica in Messico, mentre i restanti 2 milioni si suddivideranno tra Giga Berlin e Giga Shanghai.

Il progetto della Model 2 fa parte del più ampio programma di espansione denominato Master Plan 3 di Tesla per la standardizzazione e flessibilità della produzione attraverso l’impiego di una piattaforma avanzata. Questo ambizioso progetto sottolinea l’impegno di Tesla nel promuovere la transizione verso una mobilità sostenibile e l’adozione su larga scala di veicoli elettrici.