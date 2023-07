Le temperature più alte mai raggiunte sulla Terra sono state quelle verificatesi il 10 Luglio del 1913 nella Death Valley, in California, in cui sono stati raggiunti ben 56,7° C. Un valore così alto e pericolosamente sbalorditivo che è entrato a far parte dei Guinness World Record.

Tale record fu stabilito a tutti gli effetti nel 2012, grazie ad apposite misurazioni effettuate dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale.

Temperature da record, ecco come avvengono le misurazioni

Queste misurazioni vengono effettuate utilizzando tre metodi: attraverso l’aria, il suolo e i satelliti. A tal proposito, bisogna specificare una cosa molto importante, ovvero che la temperatura del suolo può superare quella dell’aria da 30°C a 50°C.

Il Guinness World Record sui livelli più alti di temperatura mai raggiunti è stato più volte combattuto. Infatti, il 25 Luglio del 1972, a Furnace Creek Ranch venne misurata una temperatura di 93,9°C.

Tuttavia, questo non rientrò nel record mondiale in quanto non risultava essere la temperatura del suolo più alta mai raggiunta.

Per quanto riguarda invece la situazione Europea, sembra che, in questi ultimi giorni, la Sicilia abbia raggiunto le temperature più alte mai viste.

Il pericolo del riscaldamento

Al di là dei record registrati, le eccessive temperature raggiunte negli ultimi anni rappresentano dei dati davvero preoccupanti. Infatti, secondo alcuni studi, la situazione fino al 2100 non potrà che peggiorare, diventando davvero pericolosa per la sopravvivenza della stessa vita umana. Ma già negli ultimi giorni, stiamo assistendo nella maggior parte delle regioni di Italia a dei fenomeni climatici davvero catastrofici, che questo periodo sia solo l’inizio di un allarme ambientale che il nostro pianeta tenta di lanciarci da anni? Tuttavia, di certo non si puà più restare indifferenti. La Terra è essa stessa un essere vivente, e come tale, va protetta.