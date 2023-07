Spotify è il servizio di streaming musicale più famoso al mondo. La versione gratuita è disponibile ma porta con se alcune limitazioni, come i brani riprodotti in maniera casuale e la pubblicità. La versione a pagamento offre agli utenti l’accesso senza interruzioni pubblicitarie, l’ascolto offline e la selezione rapida dei brani. Inoltre, offre una qualità audio superiore rispetto alla versione gratuita.

Recentemente, Spotify ha annunciato un aumento dei prezzi per il suo servizio Premium in molti paesi d’Europa e del resto del mondo. Spotify sta da tempo lottando e modificando la sua strategia di monetizzazione del servizio, che non è ancora più famosoagli occhi degli investitori. Ecco quindi che l’aumento dei prezzi non è affatto inaspettato.

Spotify afferma che l’aumento è dovuto a vari fattori, come l’aggiunta di nuove funzionalità, l’aumento dei costi operativi e la volontà di offrire un servizio migliore. L’aumento dei prezzi, specie se sommato a molti altri aumenti delle piattaforme di streaming avvenute nell’ultimo periodo, è un ostacolo per molti utenti che ora trovano difficile giustificare il costo aggiuntivo.

Gli utenti corrono ai riparti e cercando di risparmiare

Ecco che in molti stanno provando soluzioni alternative per risparmiare. Uno di questi prevedeva l’uso di una VPN, o Virtual Private Network, uno strumento ormai molto conosciuto che permette di navigare su internet in modo anonimo e sicuro. Non solo, una VPN può mascherare la tua posizione reale e far sembrare che tu stia navigando da un altro paese.

Scegli NordVPN: 63% di sconto e 3 mesi extra

NordVPN è uno dei servizi VPN più popolari e affidabili e ha server veloci localizzati in tutto il mondo. Difatti si può usare una VPN per connettersi a paesi come la Turchia dove Spotify Premium viene offerto ad prezzo più basso rispetto all’Europa. La procedura è molto semplice, basta scaricare e installare l’app NordVPN, connettersi a un server in Turchia per avere la propria connessione criptata e in uscita da quel paese.

Perché il prezzo è più basso?

I prezzi dei servizi in streaming generalmente cambiano da paese in paese sulla base delle condizioni economiche di questi, e Spotify non fa eccezione, ecco perché paesi come Turchia hanno un prezzo più vantaggioso

Nonostante sia abbastanza semplice accedere al servizio Spotify Premium da un altro paese, e nonostante l’uso di una VPN non sia illegale, va però ricordato che viola i termini di servizio di Spotify che potrebbe infatti rifiutare anche il metodo di pagamento usato, quindi una scelta da prendere in considerazione in maniera ponderata a proprio rischio.

