Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic, ufficiali i due smartwatch adatti a tutti

Samsung ha oggi ufficializzato i nuovi Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, due smartwatch pensati per affiancare l’utente nelle sue esperienze quotidiane, accompagnandolo in ogni momento della giornata. La serie Galaxy Watch6 riesce a racchiudere tutte le funzioni legate alla salute, con prestazioni adeguate, in un design unico e raffinato, impreziosito a sua volta da una ghiera resa più sottile e da un display decisamente più ampio e luminoso.

Negli anni Samsung sta lavorando duramente per affinare le funzioni legate al sonno ed al benessere, anche su Galaxy Watch6 sarà possibile ricevere report dettagliati con fattori di punteggio del sonno (come ora del risveglio, durata totale, cicli o grado di recupero), personalizzando le notifiche sul sonno (ogni mattina viene fornito un quadro dettagliato) ed attribuendo l’animale simbolo del sonno, in relazione alla regolarità dello stesso. La guida al sonno è stata ottimizzata, con nuove istruzioni che ne facilitano la comprensioni ed il miglioramento, allo stesso tempo, nel momento in cui dovesse arrivare il momento di andare a dormire, Galaxy Watch6 potrà avviare la modalità Riposo su smartwatch e telefono, ma anche regolare i dispositivi connessi.

Tra le funzioni introdotte troviamo anche la Composizione corporea, che raccoglie le misurazioni fondamentali, come la percentuale di muscolo scheletrico, grasso e acqua corporea o il metabolismo basale, per restituire all’utente lo spaccato del suo stato attuale, senza dimenticarsi di zone di frequenza cardiaca personalizzate, per analizzare le capacità fisiche individuali impostando cinque livelli di intensità della corsa in base alle condizioni personali. Le modalità di allenamento sono arricchite da Corsa su Pista e Allenamento personalizzato, per tracciare il programma che più desiderano.

Nelle sezioni elettrocardiogramma e monitoraggio della pressione sanguigna, troveremo anche la notifica di ritmo cardiaco irregolare, attiva anche durante il sonno, con l’aggiunta del tracciamento del ciclo mestruale per il pubblico femminile, ed il rilevamento cadute, che permette appunto di verificare l’effettiva caduta durante l’allenamento.

Samsung Galaxy Watch6 e Watch6 Classic, il design

https://youtu.be/fCQmoLwUvT8

Il design di Samsung Galaxy Watch6 è di altissimo livello, ridisegnato e caratterizzato da una visione migliore, grazie in primis al display più grande del 20% (di conseguenza lo sarà anche la tastiera), con una maggiore risoluzione, luminosità di picco di 2000 nit e colori più vividi, ma anche la regolazione della luminosità di display always-on. Lo schermo è più grande ma non vengono incrementate di troppo le dimensioni, infatti la ghiera girevole è il 15% più sottile, la cornice lo è invece del 30%, il tutto è personalizzabile con quadranti di tendenza e oltre 704 combinazioni esclusive.

Il sistema operativo Wear OS, con Samsung Wallet per i pagamenti mobile, verrà presto integrato dalle app Google Calendar e Gmail (a partire da quest’autunno), e garantirà una maggiore facilità di accesso ai dati fitness con Peloton e MyFitnessPal. Non mancano tutte le correlazioni tra i servizi e l’ecosistema di Samsung.

Galaxy Watch6 e 6 Classic possono essere preordinati oggi, 26 luglio, con un prezzo di partenza di 319 euro per la variante solo bluetooth da 40mm di Galaxy Watch6, per salire ad almeno 419 euro per la variante solo bluetooth da 43mm di Galaxy Watch6 Classic.