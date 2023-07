Netflix, la famosa piattaforma streaming, più diffusa al mondo comunica una nuova iniziativa.

Infatti direttamente dal suo blog ufficiale, Netflix ha comunicato l’inserimento di una funzione del tutto nuova, studiata al fine di personalizzare e rendere ancora più piacevole l’esperienza dell’utente con la piattaforma. Stiamo parlando dell’interfaccia “Il mio Netflix”.

Si tratta di una funzione che consentirà all’utente di visualizzare solamente quei programmi su cui egli ha dimostrato un certo interesse.

Netflix e le nuove opportunità di personalizzazione

Per accedere all’interfaccia “Il mio Nerflix“, bisognerà ovviamente accedere alla piattaforma ufficiale, dopodiché premere il pulsante che si trova in basso a destra. Da qui in poi, verrà aperta una finestra in cui, in alto al centro, sarà mostrato appunto il nome del profilo dell’utente. In quest’area sarà possibile vedere tutte quelle serie tv, programmi, film, documentari e molto altro ancora che ci sono piaciuti di più. Infatti sarà possibile scegliere tra alcune voci come: “la mia lista“, “i trailer che hai guardato“, “i miei promemoria” e “serie TV e film che ti sono piaciuti“.

Inoltre, sotto l’icona di ogni programma disponibile verranno mostrate anche altre due opzioni: “Avvisi” e “Download“. Oltre al pulsante “condividi“, grazie al quale sarà possibile appunto condividere in maniera rapida i contenuti preferiti con i nostri amici.

Tale aggiornamento arriverà per i dispositivi iOS il 24 Luglio 2023 mentre, per quanto riguarda i dispositivi Android, sembra che si dovrà attendere almeno l’inizio del mese di Agosto.

Tuttavia per la data ufficiale del lancio di questo nuovo aggiornamento su Android, non ci resta che attendere altre comunicazioni sul blog ufficiale della piattaforma.