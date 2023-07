Grande motivo di sollievo sono le nuove offerte telefoniche mobili che battono ogni giorno la concorrenza. Appartengono ovviamente a gestori emergenti che stanno cercando di stupire gli utenti a tal punto da fargli sottoscrivere i propri servizi. Più provider sono diventati famosissimi anche non avendo il nome dei soliti colossi del mondo della telefonia, facendo parte peraltro della folta schiera dei gestori virtuali. Questa tipologia di operatori riescono oggi a dominare il mercato mobile, soprattutto per via dei prezzi che non scadono mai. Una volta sottoscritta una promo, questa resta identica per sempre senza mai essere soggetta ad alcuna rimodulazione.

Si tratta di un vantaggio impressionante se valutate le promozioni mobili di colossi com Vodafone e TIM, purtroppo sempre in procinto di aumentare i costi mensili. Kena Mobile ad esempio, essendo un gestore virtuale, riesce a tenere stabili i propri prezzi e soprattutto i contenuti.

Kena Mobile: la sua offerta migliore include il meglio, ecco 130 giga in 4G e tutto senza limiti

In quella che è la migliore offerta del gestore, c’è davvero tutto quello che serve. La nuova STAR è piena di opportunità, a partire da minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi verso tutti. Ci sono poi 130 giga utili per la navigazione web in 4G. Da sottolineare che non ci sarà nessun costo di attivazione da pagare e che soprattutto il primo mese sarà gratuito per tutti. La Promo è destinata almeno per il momento solo ai clienti che provengono da Iliad, Fastweb, Tiscali, CoopVoce, Lycamobile e Poste Mobile.