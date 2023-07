Iliad REGNA e distrugge TIM con un servizio top totalmente GRATIS

Quando Iliad sceglie di battere la concorrenza lo fa con le sue migliori offerte, le quali ciclicamente tornano. Dopo aver visto svariate opportunità negli anni, il celebre gestore avrebbe rapito l’interesse di tanti nuovi utenti semplicemente scegliendo di mettere di nuovo in gioco la sua offerta migliore.

L’obiettivo è quello di far capire alla concorrenza che non c’è gioco: le sue offerte sono ancora le migliori. Questo vale sia per il prezzo che per i contenuti, i più alti in circolazione nel mondo dei gestori mobili. Il nome che tutti in realtà già conoscono è quello della Giga 150. Al suo interno c’è davvero di tutto, a partire dai minuti senza limiti verso tutti. Sono presenti anche i messaggi senza limiti oltre a 150 giga disponibili per la navigazione sul web in connessione 5G, servizio offerto gratis.

Il prezzo mensile è di 9,99 € per sempre con l’attivazione che costerà altrettanto, ma solo la prima volta. Sono presenti poi svariate soluzioni anche per chiamare verso l’estero.

Iliad: ecco come funziona il 5G e quali sono i suoi benefici

Proprio in merito alla tecnologia 5G bisogna fare diverse precisazioni per gli utenti. Si tratta innanzitutto dello standard di rete mobile che migliora nettamente le performance relative alla reattività e alla velocità grazie all’intelligenza di gestione.

Questa rete riesce a regolare la propria potenza in base a quelle che sono le richieste del momento, riducendola o aumentandola. La fluidità sarà dunque eccezionale e tutto in maniera gratuita grazie a Iliad. Ricordiamo che bisogna trovarsi in zone coperte dal servizio per poterne usufruire.