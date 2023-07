Quanti di voi soffrono di mal di testa? E quanti hanno cercato su internet la causa di questo sintomo? Il nostro consiglio è di non affidarvi a Dr. Google che potrebbe facilmente dirottarvi su patologie più gravi della realtà e portare a siti negativi per la salute.

Non è affatto raro che cercando “patologie mal di testa” vi possano uscire informazioni che vi facciano allarmare e pensare di stare per morire da un momento all’altro. La cosa è più complessa, anche perché il mal di testa esiste in varie “forme”.

Le varie tipologie di Mal di Testa

Secondo il National Health Service (NHS) d’Inghilterra, questi possono presentarsi in forme diverse: