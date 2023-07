DAZN sfida Sky, Serie A in esclusiva, il calendario delle prime 4 giornate

Il campionato di Serie A sta per ritornare e con esso anche la grande organizzazione da parte dei principali colossi. DAZN è quello che in primis mette in discussione ogni anno le sue facoltà, le quali fortunatamente man mano stanno migliorando.

Sebbene siano ancora in ballo i diritti TV delle prossime stagioni, DAZN sta pensando all’organizzazione del calendario pubblicato qualche settimana fa. Le prime 4 giornate sono già in programmazione per la felicità degli utenti.

DAZN: questo è il calendario intero che attende gli utenti per le prime 4 giornate di Serie A

Dopo aver appreso che diverse partite saranno condivise con Sky anche quest’anno, gli utenti di DAZN stanno provando a capirci qualcosa. Le prime 4 giornate proporranno diversi scontri interessanti tra le varie squadre che compongono il campionato italiano, per la felicità dei tifosi. Si partirà subito forte come è possibile notare all’interno dell’elenco seguente, il quale mostra tutte le partite che DAZN proporrà in esclusiva e tutte quelle che saranno invece condivise con Sky.

1ª GIORNATA DI CAMPIONATO

19/08/2023: Sabato, alle ore 18.30 Empoli-Hellas Verona DAZN

19/08/2023: Sabato, alle ore 18.30 Frosinone-Napoli DAZN

19/08/2023: Sabato, alle ore 20.45 Genoa-Fiorentina DAZN

19/08/2023: Sabato, alle ore 20.45 Inter-Monza DAZN/Sky

20/08/2023: Domenica, alle ore 18.30 Roma-Salernitana DAZN

20/08/2023: Domenica, alle ore 18.30 Sassuolo-Atalanta DAZN

20/08/2023: Domenica, alle ore 20.45 Lecce-Lazio DAZN/Sky

20/08/2023: Domenica, alle ore 20.45 Udinese-Juventus DAZN

21/08/2023: Lunedì, alle ore 18.30 Torino-Cagliari DAZN/Sky

21/08/2023: Lunedì, alle ore 20.45 Bologna-Milan DAZN

2ª GIORNATA

26/08/2023: Sabato, alle ore 18.30 Frosinone-Atalanta DAZN/Sky

26/08/2023: Sabato, alle ore 18.30 Monza-Empoli DAZN

26/08/2023: Sabato, alle ore 20.45 Hellas Verona-Roma DAZN

26/08/2023: Sabato, alle ore 20.45 Milan-Torino DAZN/Sky

27/08/2023: Domenica, alle ore 18.30 Fiorentina-Lecce DAZN

27/08/2023: Domenica, alle ore 18.30 Juventus-Bologna DAZN

27/08/2023: Domenica, alle ore 20.45 Lazio-Genoa DAZN/Sky

27/08/2023: Domenica, alle ore 20.45 Napoli-Sassuolo DAZN

28/08/2023: Lunedì, alle ore 18.30 Salernitana-Udinese DAZN

28/08/2023: Lunedì, alle ore 20.45 Cagliari-Inter DAZN

3ª GIORNATA

01/09/2023: Venerdì, alle ore 18.30 Sassuolo-Hellas Verona DAZN

01/09/2023: Venerdì, alle ore 20.45 Roma-Milan DAZN

02/09/2023: Sabato, alle ore 18.30 Bologna-Cagliari DAZN/Sky

02/09/2023: Sabato, alle ore 18.30 Udinese-Frosinone DAZN

02/09/2023: Sabato, alle ore 20.45 Atalanta-Monza DAZN/Sky

02/09/2023: Sabato, alle ore 20.45 Napoli-Lazio DAZN

02/09/2023: Domenica, alle ore 18.30 Inter-Fiorentina DAZN

02/09/2023: Domenica, alle ore 18.30 Torino-Genoa DAZN

02/09/2023: Domenica, alle ore 20.45 Empoli-Juventus DAZN/Sky

02/09/2023: Domenica, alle ore 20.45 Lecce-Salernitana DAZN

4ª GIORNATA