CoopVoce è sempre pronta a far sentire la propria voce nel mondo della telefonia mobile, anche in quest’ultimi giorni di Luglio è stata perfettamente in grado di avvicinare il maggior numero di utenti all’acquisto di nuove SIM ricaricabili, mettendo a disposizione prezzi incredibilmente più bassi del normale.

Il risparmio da CoopVoce è assolutamente dietro l’angolo per tantissimi utenti, l’attivazione della promo di cui vi parliamo oggi è da considerarsi possibile a prescindere dalla provenienza contrattuale, con richiesta presentabile direttamente tramite il sito ufficiale di CoopVoce, senza vincoli o limitazioni particolari da segnalare.

CoopVoce, questi sono gli sconti e le nuove offerte

L’offerta attuale di CoopVoce è destinata ad avvicinare un numero impressionante di utenti, ha un costo fisso di soli 7,90 euro al mese, che il consumatore deve pagare con credito residuo (no conto corrente bancario), e promessa di non assistere a rimodulazioni contrattuali di alcun tipo. Sono assenti vincoli di alcun tipo, ciò sta a significare che il consumatore potrà abbandonare CoopVoce in qualsiasi momento, ed allo stesso tempo l’attivazione fino al 2 agosto ha un costo di soli 10 euro (a cui aggiungere 7,90 euro per il primo mese).

Il tutto permette comunque di accedere ad un bundle composto da 180 giga di internet in 4G, passando anche per illimitati minuti che possono essere utilizzati verso tutti, ed anche 1000 SMS da spedire a chiunque si desideri in Italia.