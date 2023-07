Quest’estate sta portando con se temperature più che elevate. Personalmente, mi sembra di aver appena visto Frodo gettare vicino la scrivania l’anello, credendo si trattasse del Monte Fato. Evviva, più potere per me. Comunque, passando alle cose serie, con questo caldo, tutti coloro che utilizzano spesso i loro device, soprattutto pc fissi o mobili, in questo periodo dovrebbero adottare delle precauzioni per non farli surriscaldare.

Un surriscaldamento potrebbe portare anche alla rottura del vostro computer. Ah e non scherzavamo sul fatto che possa andare a fuoco: la bruciatura di un componente all’interno del pc può realmente essere causa di un grave incendio.

Come fare per evitare che i device si surriscaldino?

Per non far arrivare il nostro PC ad una temperatura così elevata da poterci cuocere su un uovo, basta applicare dei semplici suggerimenti:

Il primo è quello di pulire ventole e sistemi di raffreddamento del vostro laptop. Questi sono solitamente i dui punti di maggiore accumulo della polvere prodotta dal PC. L’eccesso di sporcizia nelle ventole è infatti una delle cause principali dell’overheating del computer.

. Se siete all’esterno, o semplicemente vicino ad una finestra, cercate di porre all’ombra il laptop, almeno nelle ore più calde. Altro accorgimento per evitare che il PC si surriscaldi, valido sia per i fissi che per i portatili, è quello di fare attenzione a quante app e a quanti processi siano aperti in background . Se questi ultimi sono troppi, la CPU, la RAM e la GPU del device saranno sottoposte ad uno sforzo intenso , aumentando di conseguenza la temperatura.

, questo potrebbe aumentare l’efficienza del computer, ridurre i consumi e le temperature. Infine, cercate di fare delle pause. Staccate un po’ e aspettate che il laptop si raffreddi lasciandolo in standby, potreste evitare così di “scottarvi” le dita scrivendo, soprattutto nel caso di quelli piuttosto vecchiotti. Molti di questi consigli sono applicabili anche agli smartphone, come l’utilizzo eccessivo, l’esposizione al sole o le troppe app aperte per non danneggiarne la batteria.

Piccolo suggerimento ultra: potreste usare la scusa del surriscaldamento per smettere un po’ di lavorare o per non rispondere alle chiamate di vostra suocera o di chiunque vogliate evitare.