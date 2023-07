Android sul Play Store offre app e giochi gratis, la lista ASSURDA

Continuando ad andare avanti con gli aggiornamenti, la piattaforma Android sto diventando sempre più interessante. Allo stesso tempo però si parla anche dei contenuti da scaricare, i quali fanno ovviamente riferimento al Play Store di Google. Gli utenti possono così avere a disposizione il meglio, sia a pagamento che gratis. Questo succede soprattutto oggi che c’è una grande promozione all’interno del market, dove applicazioni e giochi diventano improvvisamente gratis. Ovviamente si parla di titoli che in genere sono a pagamento, tutti gratuiti solo per oggi per la grande gioia degli utenti Android. L’unico modo per scaricarli è quello di scoprire l’elenco qui in basso, dove ci sono tutti i titoli uno per uno con i link diretti.

Android regala agli utenti titoli a pagamento gratis oggi dal Play Store di Google

Come succede sistematicamente, anche questa giornata sarà ricordata per i grandi titoli che il mondo Android regalerà gratis. Basterà infatti includere all’interno delle proprie occupazioni giornaliere quella di scrutare i migliori titoli disponibili sul Play Store. Bisognerà solo cliccare sui link che sono presenti nella lista in basso proprio in corrispondenza di ogni titolo. Il download avverrà dopo che gli utenti saranno condotti alla pagina ufficiale dell’applicazione o del gioco scelto. Ecco la lista completa: