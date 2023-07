Se state cercando un PC portatile ad un buon prezzo questo è il momento giusto per acquistarlo, la piattaforma Amazon infatti ne sta proponendo uno scontato del 70%.

Si tratta di un PC marca Jumper, con delle caratteristiche davvero ottime. Scopriamole insieme.

PC portatile Jumper scontato del 70% su Amazon

Questo PC portatile è dotato di 8 GB di memoria di lavoro e di un potente processore Intel Celeron N di nuova generazione, questo notebook può eseguire senza problemi più pagine Web e applicazioni contemporaneamente e passare da più scenari come lavoro, studio e vita a piacimento. Sono 256 i Giga di spazio di archiviazione e supporta anche la scheda TF da 256 GB e l’espansione SSD da 1 TB.

Il pc portatile è dotato di un display IPS Full HD da 13,3 pollici con risoluzione 1920 x 1080, che garantisce un’elevata qualità dell’immagine per un’esperienza visiva coinvolgente sia per scattare foto, effettuare videochiamate online o guardare film. Questo portatili è piccolo e compatto, pesa solo 1,23 kg! e presenta un design sottile di nuova generazione, il che significa che non sarà un peso per te anche quando sei in viaggio, rendendolo perfetto sia per studenti che per pendolari.

L’ultrabook con design senza ventola ti tiene lontano dal rumore e viene fornito con più porte per connettere facilmente qualsiasi dispositivo di cui hai bisogno. Porta di ricarica: DC3.5MM, Porta USB: USB3.0×2, Porta cuffie: 3.5MM×1, Porta HDMI: Mini HDMI×1. Pensate che è in offerta da 699.99 euro a soli 209.99 euro, scontato del 70%. Conviene approfittarne, seguite questo link per maggiori dettagli.