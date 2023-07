L’estate è sempre la stagione migliore nella quale cambiare operatore. Tutti i principali gestori telefonici colgono l’occasione per rinnovare il loro listino offerte così da conquistare quanti più utenti.

WindTre è sicuramente tra gli operatori più scelti e non soltanto per le sue offerte estive. I clienti hanno a disposizione tanti servizi e un’ottima qualità di rete e ciò rende ancora più interessanti le tariffe periodicamente proposte dal gestore, sempre ricche di minuti, SMS e Giga di traffico dati per la navigazione.

Passa a WindTre e attiva la nuova offerta FULL 5G Summer!

La WindTre FULL 5G Summer è soltanto una delle numerose offerte rilasciate dal gestore in occasione dell’estate. I nuovi clienti possono ottenerla andando incontro a una spesa mensile di soli 14,99 euro, che include anche uno smartphone 5G.

L’offerta include nel prezzo uno smartphone Honor 70 Lite 5G e permette di ricevere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 minuti per le chiamate verso l’estero

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

I nuovi clienti possono ottenere l’offerta accedendo al sito ufficiale dell’operatore ed effettuando il preordine della SIM online. Nei punti vendita abilitati sarà poi possibile procedere con l’acquisto e il ritiro dello smartphone. Quest’ultimo non necessiterà di alcun costo iniziale né di spese mensili.

Ogni mese i clienti dovranno saldare esclusivamente la spesa di rinnovo della tariffa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Il gestore addebiterà automaticamente la spesa così da non dover procedere con le ricariche mensili della SIM.