WindTre è uno degli operatori telefonici del nostro paese, maggiormente in grado di fornire un rapporto qualità/prezzo soddisfacente, con la promessa di mantenere una spesa ridottissima, in confronto a quelle che sono le aspettative degli utenti finali.

L’ultima occasione per risparmiare arriva direttamente con portabilità obbligatoria, proponendosi come soluzione perfetta per riuscire a spendere poco (meno di 8 euro al mese), a patto che comunque si sia sempre in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o anche di un MVNO. L’attivazione, a differenza di quanto spesso vi diciamo, è possibile anche solo sul sito ufficiale di WindTre.

Collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete avere i coupon Amazon gratis, con tutte le offerte migliori del momento.

WindTre, pazzie incredibili con queste offerte

La Go 101 Star+ Digital Easy Paydi WindTre è una promozione decisamente interessante, peccato solo sia limitata in fase di attivazione, perché comunque ha un costo di 7,99 euro al mese, con pagamento in questo caso obbligatorio tramite carta di credito e conto corrente bancario (è possibile avere il pagamento con credito residuo, ma bisogna rinunciare a 50GB di internet al mese).

Il bundle che l’utente si ritrova a poter fruire liberamente tocca i minuti illimitati, ben 200 SMS da poter utilizzare ed inviare a chiunque si desideri, sino ad arrivare a ben 101 giga di traffico dati al mese per sempre con navigazione in 4G+. In fase di attivazione viene richiesto solamente il necessario per coprire la prima mensilità, la SIM e la spedizione a domicilio della stessa sono completamente gratuite.