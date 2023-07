WindTre rappresenta uno dei gestori telefonici più estesi In Italia, se si prendono in considerazione il numero delle postazioni occupate. È piuttosto recente la notizia che ha lanciato WindTre sulla presentazione di un nuovo gestore per la propria rete, che è stato presentato con il nome di Niunet, la cui sede principale si trova in Lombardia, in particolare in Rho.

WindTre e Niunet: di cosa si tratta ?

WindTre informa che la Niunet nasce in seguito allo scorporamento dell’infrastruttura che l’operatore gestiva in precedenza. Stiamo parlando della NetCo, ovvero la società delle reti.

Il compito di Niunet, come appunto detto, sarà quello di possedere, gestire e controllare l’intera rete.

Infatti WindTre trasferirà tutte le sue tecnologie e apparecchiature in ingrosso in Italia alla nuova società. Inoltre, per consentire l’abilitazione allo lo svolgimento di alcuni servizi saranno trasferiti anche: tutti i contratti di fornitura software e hardware, licenze, contratti di locazione, accordi e contratti di IRU.

Niunet: di cosa si occuperà?

Tuttavia, a Niunet non spetterà il controllo di tutte le infrastrutture di WindTre, ma esclusivamente di quelle che non sono ancora passati sotto la gestione di Zefiro Net, ovvero un altro operatore grossista. Il lavoro di Niunet risulta all’istante molto più indipendente e neutrale rispetto ad altre compagnie e potrà seguire anche altri gestori, se questi effettueranno richiesta. Infatti Niunet non presenta come unico cliente WindTre, anche se resta comunque quello primario, ma anche altri gestori, come per esempio: Iliad e altri operatori telefonici virtuali cui Wind concede la fornitura di rete.