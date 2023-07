Nell’ultimo periodo avete sicuramente sentito parlare di messaggi che si autodistruggono su WhatsApp, o tecnicamente definiti messaggi effimeri; nella maggior parte dei casi siamo sicuri che non avete trovato una guida che vi potesse aiutare a capire come inviarli, a questo ci pensiamo noi di TecnoAndroid.

Tutte le informazioni indicate nell’articolo sono da considerarsi valide per ogni sistema operativo, sia esso Android o iOS, per versioni aggiornate della nota app di messaggistica istantanea. Nell’eventualità in cui i menù non fossero ancora visibili sul vostro account, controllate sull’App Store o sul Play Store, se dovete scaricare un aggiornamento di WhatsApp.

WhatsApp, i messaggi effimeri sono facilissimi da inviare

Come da sottotitolo, inviare un messaggio che si autodistrugge è una pratica molto più semplice di quanto potreste mai immaginare. La prima cosa da fare è aprire l’app di messaggistica, e selezionare una chat che si vuole trasformare in “effimera”. Successivamente premete i tre puntini in alto a destra, selezionando la voce “Messaggi Effimeri” dal menù mostrato a schermo.

Ci teniamo a precisare che non è possibile inviare solamente un singolo messaggio effimero, ma viene trasformata l’intera chat; in altre parole tutti i messaggi si autodistruggeranno al termine dell’intervallo temporale selezionato. Dalla nuova schermata potrete decidere proprio questo, impostandolo da un minimo di 24 ore, fino ad un massimo di 90 giorni (poco sotto invece potete estendere l’impostazione a tutte le chat).