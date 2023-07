Ci sono tante novità da raccontare per quanto concerne WhatsApp nel corso di questa stagione estiva. La piattaforma di messaggistica istantanea ha assicurato a tutti i suoi utenti una serie di aggiornamenti a lungo attesi, come la possibilità di modificare messaggi già inviati e come la possibilità di connettere uno stesso profilo ad una serie multipla di dispositivi.

WhatsApp, finalmente la novità delle foto in alta definizione

Altra interessante novità giunta finalmente per gli utenti di WhatsApp è quella relativa all’invio di foto in alta definizione. Se sino a poche settimane fa, la chat riduceva in automatico la qualità delle immagini inviate su una conversazione, ora vi è un’opzione diversa a disposizione degli utenti.

In seguito alla sperimentazione beta, finalmente è disponibile l’aggiornamento che riguarda l’invio delle foto nella massima definizione. Gli utenti potranno quindi inviare ad amici e contatti della rubrica foto nella loro migliore versione.

Effettuare gli invii delle foto in alta definizione sarà molto semplice. Gli utenti dovranno recarsi sul menù Impostazioni, cliccare sulla voce Spazio e dati e poi ancora sulla voce Qualità caricamento media. A questo punto gli utenti potranno selezionare tre opzioni: Automatica, Migliore qualità e risparmio dati. Per inviare le foto in HD sarò ovviamente necessario selezionare la voce Migliore qualità.

Attraverso questa modalità la chat non procederà più con le compressioni automatiche in base ai dati della foto. Ovviamente l’invio di foto ad alta definizione avrà delle ripercussioni inerenti alla memoria del dispositivo, con una maggiore parte di spazio occupato per il salvataggio della stessa immagine.