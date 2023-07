Non serve di certo presentare un’applicazione come WhatsApp per far capire il suo calibro, soprattutto nel mondo della messaggistica. Parlando di applicazioni mobili in generale, si tratta probabilmente di quella più scaricata e utilizzata in giro per il mondo, visto l’insieme di oltre 2 miliardi di utenti attivi.

Il merito di tanta fama è attribuibile al suo ruolo da pioniera assoluta nel mondo della messaggistica istantanea. Quando anni fa WhatsApp scelse di approdare nel mondo mobile, nessun altro forniva le opportunità di cui tutt’oggi dispone. Attualmente sono diversi i concorrenti che tentano di rubare clientela alla piattaforma di messaggistica colorata di verde, ma dopo i nuovi aggiornamenti riportati sarà veramente difficile. WhatsApp si ritrova in quest’ultimo periodo all’interno di un momento d’oro: più funzionalità sono arrivate con lo scopo di aumentare le facoltà concesse agli utenti.

WhatsApp: queste sono le nuove funzioni e i nuovi aspetti introdotti dall’applicazione ultimamente

Qualcuno credeva che WhatsApp stessi attraversando un periodo di profondo torpore ed invece eccola qui. La nota applicazione è stata in grado di produrre tanti aggiornamenti, uno migliore dell’altro.

L’ultimo in ordine di arrivo è quello ancora in fase beta: si tratta di una rivisitazione dell’interfaccia Android secondo lo stile Material di Google. Gli angoli dei menu sono stati arrotondati e c’è una barra di navigazione ridisegnata.

Uno degli aggiornamenti in termini di funzioni che hanno permesso agli utenti di beneficiare di qualcosa di unico è quello che riguarda l’invio delle foto. Ogni immagine scattata potrà infatti essere inviata in alta definizione semplicemente mediante il tasto dedicato.