Whatsapp è diventata a tutti gli effetti la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Riuscendo a superare, per alcune caratteristiche, persino Telegram e altre applicazioni che offrono lo stesso servizio.

Una partiolarità di questa applicazione, riguarda il fatto che sia in continuo aggiornamento. Infatti, sul suo blog ufficiale, WeBetaInfo, ogni giorno vengono comunicate e pubblicati articoli circa nuovi servizi e funzioni messi a disposizione degli utenti. Le cui richieste e consigli vengono presi attivamente in considerazione per l’elaborazione di aggiornamenti futuri.

Whatsapp: metti in primo piano le tue chat più importanti

Questo particolare “trucco” vi consentirà di ordinare le chat a vostro piacimento e a fissare in alto, nella lista delle chat della home di WhatsApp, quelle con cui comunicate più frequentemente. Applicare il trucco è davvero molto semplice. Basta tenere premuto sulla chat che si intende fissare in alto e selezionare la voce “Fissa“.

In questo modo, potrete portare al vertice della vostra lista di conversazioni quelle che tendete ad aprire quotidianamente. In modo da renderne più rapido e comodo l’accesso.

Un altro trucco interessante

Inoltre, vi è un altro piccolo trucco, che vi consentirà di accedere alla lista di alcune chat di WhatsApp senza dover aprire la piattaforma. Ma direttamente sulla home del vostro dispositivo. Ciò è possibile attraverso la creazione di una shortcut.

Per applicare questa funzione, basta selezionare la chat che si intende trasferire sul desktop del vostro cellulare e premere la voce “Altro” dal menù. Da qui, basterà selezionare l’opzione “crea shortcut,” ed una relativa icona apparirà in automatico sul vostro desktop. In questo modo, ogni volta che vorrete accedere a questa o ad un’altra conversazione, non dovrete per forza aprire l’applicazione, ma avrete la possibilità di gestirlo direttamente sulla home del vostro dispositivo.

Si tratta di funzioni che davvero pochi conoscono e che possono essere molto utili. In quanto, consentono di tenere ordinate e classificare, in base alle proprie esigenze, le conversazioni che più utilizziamo, evitando in questo modo di dover scorrere ogni volta sulla bacheca delle chat di WhatsApp.