WhatsApp è pronta a cambiare, se da un lato Meta sta facendo di tutto per incrementare la sicurezza della propria applicazione di messaggistica, dall’altro la stessa azienda sta lavorando sempre più duramente per cercare di offrire al consumatore finale funzioni aggiornate ed adeguate al periodo che stiamo attraversando, anche in confronto a ciò che introducono le concorrenti, come Telegram.

Se nell’ultimo periodo abbiamo visto grandi novità nello Stato, la possibilità di creare chat con sé stessi, inviare messaggi effimeri o modificare le chat entro 15 minuti dall’invio, nel futuro più prossimo potremmo vedere l’introduzione di altrettante novità interessanti. Prima fra tutte è sicuramente la comparsa di canali uno-molti, esattamente alla pari di Telegram, sarà possibile creare dei canali ai quali gli utenti si potranno iscrivere, senza però rispondere ai messaggi pubblicati dal/i proprietari. Tra le novità che dovremmo vedere, secondo quanto trapelato dalle beta, sarà possibile gestire le reazioni dei follower, offrendo al proprietario la possibilità di scegliere quali i follower potranno inviare (o eventualmente disabilitarle).

WhatsApp, altre novità in arrivo

Come vi dicevamo in apertura dell’articolo, la sicurezza è molto importante per Meta, per questo motivo ha pensato di focalizzare anche l’attenzione dell’utente finale con una schermata appositamente dedicata alle notifiche di sicurezza, con intestazione ridisegnata, che punta a sottolineare il concetto con opzioni facilmente raggiungibili e molto più user-friendly rispetto al passato.

Questo e molto altro ancora verrà introdotto in WhatsApp nei prossimi mesi.