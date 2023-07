Quantum Error, è il gioco di sopravvivenza horror in prima persona, stile sparatutto, lanciato per la prima volta nel 2020, per poi essere rivisitato nel 2021.

Il gioco racconta la storia del capitano Jacob Thomas che, insieme alla sua squadra, dovrà affrontare un’importante missione per salvare alcuni ricercatori della Monad Quantum Research Facility. Obiettivo che lo spingerà ad affrontare alcune forme di vita sconosciute e terribilmente oscure. Il videogame, ispirato a Dead Space, avrá il suo lancio ufficiale nei prossimi mesi. E sarà disponibile per PC, PS4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Contrariamente a quanto si era pensato in seguito ai numerosi dibattiti, piuttosto accesi, verificatisi sulle principali piattaforme social, in cui si discuteva appunto, sulle limitazioni del SSD della Xbox serie XS, rispetto alla PlayStation 5.

Quantum Error: i video di Team Kill

La trama del gioco non deluderà sicuramente le aspettative. Identificandosi nella figura del capitano vi troverete ad affrontare un’entità malvagia ed altri nemici ad essa associata. Che cercherà di prendere il sopravvento attraverso la manipolazione dell’intelligenza artificiale.

A tal proposito, TeamKill ha iniziato a pubblicare alcuni video dimostrativi che si presentano come una prima finestra di apertura verso il mondo di Quantum Error. Così da dare agli utenti la possibilità di familiarizzare già con la tipologia del sistema di combattimento, e con le dinamiche incentrate sulla scoperta di alcuni indizi e la risoluzione di enigmi complessi.

Tuttavia, per informazioni più dettagliate a riguardo circa la data del suo lancio ufficiale dovremmo aspettare ancora qualche tempo. Di sicuro le aspettative per il nuovo Quantum sono davvero alle stelle.