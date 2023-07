Messaggi anonimi GRATIS e in poco tempo, il nuovo trucco

Uno dei più grandi passatempi di qualche anno fa era quello di fare scherzi telefonici o semplicemente delle chiamate anonime. Non farsi scoprire era molto semplice, dal momento che bisognava solo ed esclusivamente scrivere “#31#” prima del numero da chiamare. Sono arrivati in un secondo momento i messaggi anonimi, nuova soluzione per turbare l’amico di turno o semplicemente per comunicare senza far sapere il proprio numero.

Diversi servizi ad oggi consentono questa facoltà, la quale è gratuita e soprattutto legale. Non ci sono infatti controindicazioni per coloro che vogliono inviare dei messaggi anonimi e per questo motivo esiste il sito che prende il nome di Texttasy. Collegandovi alla homepage potrete scoprire quanto è semplice usufruire del servizio. È infatti super intuitivo e include svariate soluzioni al suo interno, anche per numeri stranieri.

Questo è quanto indicato dal sito che descrive al meglio la sua attività:

100% anonimo

A chi hai sempre voluto dire qualcosa in modo anonimo? Al tuo vicino, al tuo migliore amico/a o alla persona per cui hai una cotta? Questa è la tua occasione! La cosa bella è che questa persona non saprà mai da chi proviene il messaggio. A meno che tu non ti tradisca da solo, ovviamente!

Privacy

La tua privacy è fondamentale. Per inviare un SMS non devi lasciare dati e tutte le informazioni vengono automaticamente rimosse dal nostro sistema dopo poco tempo!

Facile

È un gioco da ragazzi! Sei tu a decidere il mittente, il destinatario e il messaggio. Noi facciamo il resto. Nessuna registrazione necessaria!