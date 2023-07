Un volantino Lidl davvero unico nel suo genere, promette al consumatore finale di raggiungere un incredibile livello di risparmio, con il quale comunque promettere l’accesso a prezzi sempre più bassi e convenienti, a prescindere dalla categoria merceologica effettivamente selezionata.

Risparmiare con Lidl è decisamente semplice ed anche alla portata di tutti, per raggiungere l’obiettivo prefissato non dovete fare altro che recarvi in un punto vendita e selezionare ciò che desiderate. Ricordate, tuttavia, che le scorte messe a disposizione dell’utente finale sono strettamente limitate, ciò sta a significare che potrebbero terminare molto presto, per questo motivo velocizzate il più possibile la scelta.

Lidl, quanti sconti con un volantino inedito

Le occasioni disponibili da Lidl sono state pensate per invogliare il maggior numero di utenti a recarsi in negozio per gli acquisti, questa volta riescono ad abbracciare un elevato numero di categorie merceologiche, fermo restando che gli sconti più interessanti sono sempre mirati sui beni per la casa.

Il prezzo più basso dell’intera selezione è legato al piccolo tritatutto elettrico, che oggi ha un costo di soli 14,99 euro, passando anche per il frullatore ad immersione 3in1, con una spesa finale di soli 22,99 euro, oppure uno a scelta tra la friggitrice da 59 euro, la macchina da ghiaccio che costa 99 euro, ma anche una comodissima gelatiera, disponibile all’acquisto a 24,99 euro.

Tutti questi prodotti li potete acquistare nei negozi Lidl in questi giorni, ricordandovi però quanto vi abbiamo anticipato in merito alle scorte effettivamente disponibili.