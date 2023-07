In estate il parco delle offerte di Iliad è sempre più ricco. Gli utenti che scelgono una ricaricabile con il provider francese hanno la possibilità di selezionare diverse proposte, a discrezione delle proprie esigenze. Se la tariffa principale di Iliad resta la Giga 150, con un costo di 9,99 euro al mese e 150 Giga più chiamate ed SMS infiniti, un’altra ricaricabile sta attirando l’attenzione del pubblico

Iliad, arriva anche la promozione con Giga infiniti

Sempre nel campo della telefonia mobile, gli utenti che optano per Iliad hanno la possibilità di scegliere la proposta Dati 300. La ricaricabile garantisce agli abbonati una quota di dati internet mai vista prima.

Nel dettaglio, tutti coloro che optano per la Dati 300 avranno a loro disposizione una quantità di dati pari a 300 Giga anche con la velocità del 5G ad un costo di vero ribasso. Il pubblico, infatti, si troverà a pagare soltanto 13,99 euro ogni trenta giorni per il rinnovo della promozione.

Come per le altre ricaricabile oltre a questo prezzo fisso per il rinnovo mensile gli utenti dovranno aggiungere una quota una tantum per l’attivazione, il cui valore è pari a 10 euro, prezzo valido anche per la consegna e l’attivazione della SIM card associata alla Dati 300.

La ricaricabile classica del gestore francese assicura a tutti gli utenti di Iliad anche altri vantaggi. I 300 Giga, in primo luogo, potranno essere utilizzati anche con le velocità massime del 5G, laddove disponibile la copertura su scala nazionale delle reti internet di nuova generazione. Al tempo stesso gli utenti avranno a disposizione anche l’hotspot personale.