Ho.Mobile sembra essere davvero impazzita, con la nuovissima offerta da ben 180 giga di traffico dati al mese, che permetterà a tutti gli utenti di godere di un bundle incredibile, spendendo comunque cifre tutt’altro che elevate (almeno in confronto a ciò che offre la concorrenza).

Gli utenti che oggi vogliono richiedere la suddetta promo, non devono compiere azioni particolarmente complesse e difficile, poiché dovranno semplicemente recarsi in un negozio o collegarsi al sito ufficiale, per optare per il cambio operatore telefonico. L’unico limite è proprio questo: la portabilità obbligatoria del numero originario, con provenienza diretta da Iliad o da uno dei tanti MVNO che attualmente sono presenti in Italia.

A questo link potete trovare le offerte Amazon con i codici sconto gratis in esclusiva, andate subito ad iscrivervi per risparmiare al massimo.

ho.Mobile, le offerte sono da mille e una notte

La migliore promozione di ho.Mobile è attivabile dagli utenti per poco tempo, dal sito parlano di attivazione entro il 31 luglio, ma generalmente potrebbero decidere di prorogarla, rendendo così felici la maggior parte dei consumatori (anche se non ne abbiamo la certezza).

Il suo prezzo fisso è di 7,99 euro al mese, per godere comunque di tutto illimitato (per quanto riguarda minuti e SMS), con l’aggiunta di 180 giga di traffico dati in 4G. Nell’eventualità in cui vogliate risparmiare ulteriormente, segnaliamo la presenza della variante da 100 giga, con tutto illimitato, a soli 5,99 euro.

Entrambe le varianti possono essere attivate tramite il sito ufficiale dell’azienda, con consegna gratuita della SIM direttamente al proprio domicilio. Tutti i dettagli sono raccolti online.