Fiat 600 Abarth, i costi della nuova vettura a benzina fanno girare la testa

La nuova Fiat 600, un B-SUV presentato in streaming poche settimane fa, è tornata a far parlare di sé. Questo modello arricchisce l’offerta di auto di Stellantis e del celebre marchio torinese. Attualmente, l’azienda ha lanciato un modello full electric da 156 cavalli, con una batteria che garantisce un’autonomia di 400 km. Il prezzo di partenza è di circa 36mila euro, rendendo la Fiat 600 “base” competitiva rispetto alla Tesla Model 3.

Fiat 600 Abarth: le caratteristiche della vettura

Nel 2024, è previsto il lancio di una versione a benzina da 100 cavalli. Inoltre, non è escluso che in futuro Fiat possa proporre un modello Abarth della 600. Questa è solo un’ipotesi non confermata, ma per avere un’idea del possibile design del prossimo B-SUV con lo scorpione, possiamo fare riferimento a un render realizzato dal designer web xtomidesign.

La vettura proposta nel render riprende l’ultimo design dei cerchi in lega delle 500 Abarth e appare decisamente più bassa rispetto al modello elettrico standard. L’intera vettura è stata colorata dello stesso colore, compresi i passaruota e i paraurti, senza spazio per il nero o altre tonalità. L’eccezione è un labbro di colore grigio chiaro nel paraurti anteriore e gli specchietti di colore nero.

Sul muso spicca la scritta Abarth, con il logo dello scorpione sul cofano. Il tetto è panoramico e di colore nero, per dare continuità con il lunotto anteriore. In coda, si nota uno spoiler e quello che sembra essere una pinna. Infine, l’assetto ribassato rende la Fiat 600 Abarth decisamente più aggressiva rispetto alla versione Red o La Prima.

Ma quanto potrebbe costare una Fiat 600 Abarth? È difficile fare una stima precisa, ma possiamo fare un’ipotesi basandoci sulla 500 con lo scorpione, che costa circa 26mila euro. Non sarebbe sorprendente se la 600 “cattiva” venisse proposta a 30mila euro per la versione a benzina, mentre quella elettrica potrebbe raggiungere almeno 45mila euro, considerando i prezzi delle due attuali versioni green.