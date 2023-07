Expert, offerte segrete contro Unieuro quasi gratis

Il periodo estivo risulta ideale per portare a termine alcuni acquisti all’interno dei grandi magazzini. Sul territorio italiano ce ne sono talmente tanti che spesso scatta il solito imbarazzo della scelta, anche se i marchi più famosi sono solo alcuni. Tra questi rientra di diritto anche il nome di Expert, azienda che pian piano è riuscita a ritagliarsi il suo spazio di dominio soprattutto grazie ai prezzi riguardanti l’elettronica. Oggi all’interno del suo ultimo volantino che durerà fino alla fine del mese di luglio, ci sono dei prezzi straordinari per tutte le categorie.

Expert sbaraglia la concorrenza a colpi di grandi offerte, ecco quali sono le migliori

Tra le più grandi offerte del mondo Expert ce ne sono alcune che non possono passare inosservate. La prima è quella che riguarda il nuovo iPhone 14 Pro, disponibile in offerta nella sua versione da 256 giga a soli 1299 euro. Allo stesso tempo anche il dispositivo rivale, Galaxy S23 Ultra di Samsung, è disponibile allo stesso prezzo nella stessa variante di memoria. Ovviamente questi prezzi dureranno fino ad esaurimento scorte per cui il nostro consiglio è quello di fare quanto prima possibile. Bisognerà solo recarsi all’interno dei disturbi Expert per portare a casa i prodotti che notate all’interno del volantino qui in alto.

Ovviamente c’è anche la possibilità di poter dilazionare i pagamenti usufruendo del servizio di finanziamento di Expert.