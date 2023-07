DAZN, questo è il calendario delle partite in arrivo adesso

Dopo la fine arrivata lo scorso mese di giugno, sembra già tutto pronto ed apparecchiato per l’inizio del prossimo campionato di Serie A. La battaglia sta per cominciare, con tutte le squadre pronte a raggiungere i propri obiettivi. Ovviamente anche le aziende che trasmetteranno ogni partita sono pronte per cominciare, con DAZN che si trova in prima fila.

Ricordiamo infatti che il colosso detiene la leadership e soprattutto i diritti TV per un’altra stagione in esclusiva. Condividerà con la rivale di sempre Sky solo tre partite a settimana, come è stato sancito ormai qualche anno fa. Al momento non ci sono nuovi risvolti in merito a quelli che saranno i diritti TV per le prossime stagioni, ma stanno per scadere i tempi. La Lega Serie A attende nuove proposte entro il 2 agosto.

DAZN: quello in basso è il calendario completo delle partite amichevoli in arrivo

Un colosso come DAZN non si può perdere di certo la fase che precede l’inizio del campionato. Sulle sue reti infatti durante questi giorni stanno andando in onda tutte le principali amichevoli di prestigio, le quali riguardano le principali squadre italiane ed europee in generale, ad eccezione di qualche proposta Saudita.

Ad orari ovviamente disparati, andranno in onda tantissimi confronti interessanti, come potete notare all’interno dell’elenco: