Non sono rari i casi in cui la propria auto perda potenza durante la guida. Le cause, in tal caso, essere molteplici. Qualunque sia la causa deve inevitabilmente essere trovata e poi risolta.

Per far sì che l’auto funzioni nel modo corretto e abbia una guida sicura, bisogna regolare il flusso corretto di aria, carburante e compressione. Se ciò non dovesse essere effettuato si verifica infatti una significativa perdita di potenza. Passiamo ora ai problemi più comuni che possono rallentare il nostro viaggio in auto.

Le molteplici cause della perdita di potenza dell’auto

Passiamo ora alle cause dirette:

Il filtro del carburante intasato : il problema potrebbe essere nel sistema di alimentazione , ad esempio il filtro del carburante potrebbe essere intasato. Si tratta di un filtro che serve per trattenere lo sporco e i detriti, in modo che non entrino nell’impianto di alimentazione, potrebbe quindi essere necessario pulirlo o sostituirlo ;

: il problema potrebbe essere , ad esempio il filtro del carburante potrebbe essere intasato. Si tratta di un filtro che serve per trattenere lo sporco e i detriti, in modo che non entrino nell’impianto di alimentazione, potrebbe quindi essere necessario ; Iniettori del carburante ostruiti : nel caso in cui gli iniettori perdono o sono ostruiti, si possono verificare dei problemi all’auto nel momento in cui si cerca raggiungere velocità più elevate. I problemi agli iniettori di carburante possono inoltre essere accompagnati da altri malfunzionamenti ;

: nel caso in cui gli iniettori perdono o sono ostruiti, si possono verificare dei problemi all’auto nel momento in cui si cerca raggiungere velocità più elevate. I problemi agli iniettori di carburante possono inoltre essere accompagnati da altri ; Il problema dell’aria condizionata: se l’auto perde potenza, è necessario sapere che se l’aria condizionata è accesa intanto utilizza una parte della potenza del motore ;

se l’auto perde potenza, è necessario sapere che se l’aria condizionata è accesa ; Problemi al turbocompressore: questi aumentano la pressione dell’aria nella camera di combustione, consentendo di aggiungere più carburante alla miscela e generare più potenza. In caso di calo di potenza, il problema potrebbe essere legato a sporcizia o detriti , ma anche a un foro o una connessione allentata;

questi aumentano la pressione dell’aria nella camera di combustione, consentendo di aggiungere più carburante alla miscela e generare più potenza. In caso di calo di potenza, il problema potrebbe essere legato a , ma anche a un foro o una connessione allentata; Danni al Sistema di raffreddamento: esso serve a il motore dell’auto ad una determinata temperatura. Quando il clima è molto caldo, il sistema sovraccarico mette in moto la ventola di raffreddamento ad alta velocità, togliendo potenza al motore;

esso serve a il motore dell’auto ad una determinata temperatura. Quando il clima è molto caldo, il sistema sovraccarico mette in moto la ad alta velocità, togliendo potenza al motore; Catalizzatore intasato: s e il motore dell’auto funziona in modo intermittente, questo potrebbe essere dovuto a un problema con il catalizzatore. La causa scatenante potrebbe essere un’intasatura o un blocco che impedisce il passaggio di gas attraverso creando una contropressione nel sistema di scarico;

e il motore dell’auto funziona in modo intermittente, questo potrebbe essere dovuto a un problema con il catalizzatore. La causa scatenante potrebbe essere un’intasatura o un blocco che impedisce il passaggio di gas attraverso creando una nel sistema di scarico; Problemi al Filtro antiparticolato: anche questo filtro potrebbe bloccarsi facendo passare l’auto potrebbe in “modalità limp-home”, per evitare ulteriori danni al motore . In questo caso, consigliamo di recarsi al più presto dal meccanico più vicino;

anche questo filtro potrebbe bloccarsi facendo passare l’auto potrebbe in “modalità limp-home”, per . In questo caso, consigliamo di recarsi al più presto dal meccanico più vicino; Danni alla cinghia di distribuzione o alla catena: in entrambi i casi si tratta di problemi rari, ma se la cinghia o la catena non venissero curate nel modo corretto, le valvole del motore potrebbero aprirsi e chiudersi ad intervalli errati, causando in una perdita di potenza.

Il nostro consiglio è quello di stare sempre attenti alla propria auto e alle spie che solitamente evidenziano eventuali problemi. In quei casi è meglio affidarsi ad un esperto e se una di queste cause dovesse verificarsi mentre siete alla guida siate prudenti.