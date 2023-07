Condizionatore, mai visti dei costi come quelli del 2023

Durante i mesi estivi, le temperature non sono l’unico elemento in aumento: anche le bollette tendono a salire, principalmente a causa dell’uso del condizionatore. L’uso prolungato di questi dispositivi può comportare un incremento significativo delle spese domestiche, quindi è importante fare attenzione a quando e come li si utilizza.

Condizionatore: come risparmiare sulle bollette

L’aumento dei costi energetici può rappresentare una sfida per molte famiglie italiane. L’uso eccessivo del condizionatore, specialmente quando non è strettamente necessario, può portare a bollette salate e a rimorsi per averlo utilizzato troppo. Nel 2022, queste hanno subito un aumento considerevole a causa della guerra tra Russia e Ucraina, che ha portato a un’emergenza energetica e, di conseguenza, a un aumento dei costi dell’elettricità e del gas. Anche se le temperature non erano così elevate come quest’anno, l’uso del condizionatore ha rappresentato un onere significativo per le famiglie italiane.

L’estate del 2023 è appena iniziata e le temperature hanno già superato i 40 gradi. Molte famiglie italiane si stanno chiedendo quanto costerà mantenere il condizionatore acceso durante questa stagione. Secondo i dati pubblicati sul portale luce-gas.it, i costi per l’accensione e l’utilizzo del condizionatore quest’anno sono quattro volte inferiori rispetto all’estate 2022, quindi le bollette saranno più basse e il risparmio maggiore.

Il modello di condizionatore utilizzato può influire significativamente sui costi energetici. L’etichetta energetica che contraddistingue i diversi modelli indica il possibile risparmio. Ad esempio, l’utilizzo di condizionatori con una classe energetica contraddistinta dai simboli A+++, A++ e A+ ridurrà i consumi e, di conseguenza, la bolletta.

Prendendo come riferimento i prezzi PUN, il consumo energetico del condizionatore acceso per 4 ore è pari a 0,42 euro. Di conseguenza, se nel 2022 il costo era di 67 euro, nell’estate 2023 è pari a 54 euro: un risparmio di ben 13 euro. Quindi, nonostante le temperature elevate, l’uso del condizionatore quest’estate potrebbe non essere così costoso come si potrebbe temere.