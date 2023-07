Oggi vogliamo parlarvi di un powerbank marca VRURC da 20000 mAh in offerta su Amazon. A tutti è capitato almeno una volta di avere un dispositivo scarico in giro.

Grazie al powerbank potrete ricaricare smartphone, tablet, laptop, notebook e molto altro senza l’ansia di rimanere senza batteria. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon propone il powerbank VRURC a prezzo scontato

Questo Mini Power Bank supporta carica rapida con Power Delivery (PD3.0) e Quick Charge (QC4.0), offrirebbe un’esperienza di ricarica ad alta velocità senza precedenti, 4 volte più veloce della ricarica normale power bank. La batteria esterna dispone di 3 ingressi (Micro/Type C/ iPhone compatibile), 4 uscite (1 Type C e 3 USB A), carica rapida fino a 22,5W.

La capacità di Power bank da 20000 mAh, la dimensione più piccola e compatto sul mercato. Dimensione: 11,2*6,95*2,75 cm, peso : 310g. Questo Power bank, grazie alla mini dimensione, è facile di portatile in tasca, borsa o zaino. Dispone inoltre di accurate luci a LED che ti permettono di conoscere facilmente lo stato della batteria.

Accurate display dà il livello di carica da 0 a 100%, permettendo di conoscere la batteria rimanente. Il fondo del Power bank utilizza un design unico, il cavo può essere utilizzato come un cavo di ricarica o come un cordino, è comodo da portare ovunque. Il prezzo proposto è di soli 26.99 euro invece di 36.99 euro, scontato del 27%. Visitate questo link per maggiori dettagli.