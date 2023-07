Vodafone, a Luglio le promozioni offerte non superano i 15 euro

L’estate 2023 si preannuncia calda per gli utenti di telefonia mobile, in particolare per coloro che stanno considerando di passare a Vodafone. L’operatore britannico ha infatti lanciato una serie di offerte molto interessanti, pensate per soddisfare le esigenze di diversi tipi di clienti. Vediamole.

Vodafone: le promozioni proposte per il mese di Luglio

Per i clienti di rete fissa, Vodafone ha pensato a un’offerta che prevede un costo di 9,99 euro al mese, con GB illimitati in 5G e minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali. Inoltre, è inclusa la funzione Rete Sicura per il primo mese, che poi viene disattivata automaticamente.

Per gli Under 25, Vodafone ha invece proposto un’offerta a 9,99 euro al mese, che include 100 GB in 5G, minuti ed SMS illimitati verso fissi e mobili nazionali e in UE. Anche in questo caso, la funzione Rete Sicura è inclusa per il primo mese. In più, l’offerta include Vodafone Club con SmartPay, che offre 10 GB extra e sconti presso i partner.

Infine, per tutti gli altri clienti, Vodafone ha lanciato l’offerta Red Pro a 14,99 euro al mese. Questa offerta include 50 GB in 5G, minuti ed SMS illimitati verso fissi e mobili nazionali e in UE, la funzione Rete Sicura per il primo mese e l’accesso a Vodafone Club con SmartPay.

Queste offerte rappresentano un’opportunità interessante per coloro che stanno pensando di cambiare operatore. Tuttavia, è sempre consigliabile confrontare le diverse offerte disponibili sul mercato per trovare quella più adatta alle proprie esigenze. Su Facile.it, ad esempio, è possibile confrontare le offerte di diversi operatori e attivarle con un solo clic, a partire da 3,99 euro al mese. In alternativa vi basterà passare su Tecnoandroid per trovare tutti gli aggiornamenti giorno dopo giorno.