L’operatore telefonico virtuale Very Mobile, ad alcuni fortunati clienti, offre la possibilità di attivare l’offerta ricaricabile Very 4,99 30 Giga a soli 4,99 euro al mese. Questa fantastica opportunità è disponibile solo per chi è già cliente e per coloro che possiedono offerte a 5,99 euro al mese. Per attivarla basta andare sul’app dell’operatore sul proprio smartphone e “recarsi” nella sezione dedicata al cambio offerta.

Cosa comprende l’offerta Very Mobile?

Very 4,99 30 Giga prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile su rete 4G fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. Inoltre, non è previsto alcun costo aggiuntivo per il cambio offerta! Il costo del primo mese anticipato del nuovo bundle viene scalato subito dal credito residuo e l’offerta proposta si attiva immediatamente. Appena il cliente Very Mobile attiva la nuova proposta, questa sostituirà in modo irreversibile quella precedente.

Se il credito residuo della SIM non è sufficiente, è necessario prima effettuare una ricarica per poi continuare con il passaggio. Avvisiamo che i Giga residui dell’offerta precedente non verranno accumulati con quelli della nuova offerta. L’assistenza telefonica dell’operatore, ha tenuto a ribadire che la promozione non è attivabile in nessun modo se si è utenti di altri operatori telefonici. L’ulteriore chiarimento è stato dato in seguito alle incessanti chiamate di reclamo per l’assenza dell’offerta sul sito. Non c’è da disperarsi, di offerte ne esistono a bizzeffe.

Ora, se siete clienti, non vi basta che controllare la vostra applicazione!