Strane e spaventose notizie girano sul web riguardanti uno strano virus. Parliamo di DANN, il pericolosissimo e nuovo metodo sviluppato dagli hacker per rubare i dati sensibili delle povere e minacciare le vittime. Questa volta però la paura è doppia: non si tratta solo dell’ennesima tecnica di phishing, ma di molto di più.

Il Virus DANN disintegra completamente e fisicamente tutti i dispositivi colpiti.

Cosa succede quando si attaccati dal Virus DaNN

Se questo virus ci colpisse, comprometterebbe tutto ciò che è contenuto nei nostri dispositivi e, cosa peggiore, non sarebbe recuperabile in alcun modo, se non ad una condizione.

Come funziona? In parole povere, colpisce in contemporanea sia la parte software che la parte hardware. Sembra una favola ambientata ai giorni nostri: un mostro a due teste, dall’aspetto spaventoso, attacca una delle cose a noi più care, ma non c’è alcun lieto fine.

Il Virus è sia uno spyware che un ransomware. Essendo uno spyware, ruba tutti i vostri dati, a partire dalle foto fino ad arrivare alle password, per poi passare a documenti e dati sensibili. Come ransomware, DANN è in in grado in qualsiasi momento di criptare il contenuto dello smartphone.

Una volta avvenuto l’attacco, scatta il ricatto. Il criminale informatico chiede una somma in cambio di chiavi che consentiranno di liberare i dati rubati dalla prigionia. Speriamo che questo virus non continui a diffondersi e che riescano a bloccarlo prima che mieta sempre più vittime.