I prezzi più bassi dell’anno sono stati attivati in questo periodo da trony, finalmente gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare un risparmio più unico che raro, con la possibilità di accedere alle offerte solo recandosi personalmente in un negozio fisico, poiché al momento attuale le stesse riduzioni non risultano essere attive online.

La maggior parte delle campagne promozionali di Trony è legata proprio da un vincolo importante, imprescindibile: gli ordini non sono effettuabili tramite il sito ufficiale, almeno agli stessi prezzi mostrati nel volantino. Ciò porta l’utente a doversi recare personalmente in un punto vendita, co da avere la certezza di potervici mettere le mani senza problemi.

Premendo qui vi collegherete subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto Amazon con tantissime offerte in esclusiva assoluta.

Trony, occasioni imperdibili ed anche i migliori prezzi bassi

Numerosi sconti vi attendono questa settimana da Trony, i prezzi del volantino, come vi anticipavamo, sono fortemente più bassi del solito, ricordando comunque trattarsi di una campagna SottoCosto, con tutti i vincoli del caso: più che altro le disponibilità di scorte tra le unità. I top di gamma sono ovviamente coinvolti tra gli smartphone effettivamente acquistabili, come Apple iPhone 14, che oggi risulta essere disponibile a 849 euro, oppure anche il rivale più agguerrito, Samsung Galaxy S23, che oggi presenta un costo di 879 euro.

Nel mezzo si trovano tanti modelli più economici ugualmente interessanti, come Realme C33, Galaxy A14, Galaxy A34, Oppo a57s, oppo A78, Redmi note 12 e similari. Sul sito ufficiale di Trony trovate tante informazioni, mentre qui sotto ecco arrivare le pagine del volantino.