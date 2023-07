Toyota, la nuova elettrica costa solo 10mila euro e va a batteria

Toyota, uno dei giganti dell’industria automobilistica, ha recentemente lanciato un’offerta rivoluzionaria nel settore delle auto elettriche. In un momento in cui la sostenibilità è al centro dell’attenzione, l’azienda ha introdotto una vettura elettrica a emissioni zero a un prezzo incredibilmente accessibile.

Toyota: le novità previste nella nuova auto

L’auto in questione è la nuova bZ4X, la prima BEV (veicolo elettrico a batteria) del marchio giapponese con una piattaforma dedicata. Questo veicolo è già pronto per le consegne e offre una proposta che potrebbe rendere felici molti consumatori.

Il prezzo di listino della bZ4X è di circa 60.000 euro, che si riducono a 56.900 euro con permuta o rottamazione. Tuttavia, la vera sorpresa arriva quando si considera l’opzione di noleggio a lungo termine. Con un anticipo di 10.900 euro, è possibile ottenere la bZ4X con canoni mensili di 499 euro. Questo canone include l’assicurazione auto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale e un’auto sostitutiva per tutta la durata del noleggio.

Il contratto di noleggio ha una durata di 36 mesi e include 30.000 km. Esiste anche un’alternativa che prevede un anticipo più alto, di circa 15.000 euro, e una rata mensile di 325 euro, sempre per la stessa durata e gli stessi km. Questo tipo di offerta è un passo importante verso la democratizzazione delle auto elettriche. Per molto tempo, le auto elettriche sono state viste come un lusso fuori dalla portata del consumatore medio. Tuttavia, con offerte come quella di Toyota, le auto elettriche stanno diventando sempre più accessibili.

Inoltre, l’offerta di Toyota non riguarda solo il prezzo. La bZ4X è un veicolo di alta qualità che offre un’esperienza di guida eccellente. Con una batteria di alta capacità, offre un’autonomia competitiva che può soddisfare le esigenze di molti conducenti.

Inoltre, la bZ4X è dotata di una serie di funzionalità avanzate che migliorano l’esperienza di guida. Ad esempio, è dotata di un sistema di infotainment all’avanguardia con due schermi da 12,3 pollici per la strumentazione e l’infotainment. Inoltre, gli aggiornamenti del software saranno disponibili over-the-air, garantendo che il veicolo sia sempre aggiornato con le ultime funzionalità e miglioramenti.

In conclusione, l’offerta di Toyota rappresenta un passo importante verso la realizzazione di un futuro più sostenibile. Con auto elettriche di alta qualità a prezzi accessibili, sempre più persone avranno l’opportunità di passare a un’opzione di trasporto più ecologica.