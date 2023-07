Rimodulazioni TIM, le brutte notizie non sono ancora finite

Settembre 2023 si preannuncia un mese di cambiamenti per i clienti TIM. Dopo aver annunciato una rimodulazione per i clienti Mobile e TIMVISION, l’operatore italiano ha comunicato una terza rimodulazione, questa volta per la rete fissa. La modifica comporterà un aumento del costo mensile fino a 4,40 euro, variabile in base all’offerta attiva del cliente. Inoltre, verrà introdotta la clausola ISTAT sull’inflazione.

Rimodulazione TIM: quello che devi sapere sugli aumenti

TIM ha motivato le modifiche citando i cambiamenti dello scenario macroeconomico, in particolare l’aumento dei costi energetici e delle materie prime. Questi fattori avrebbero inciso negativamente sull’equilibrio economico dei servizi forniti da TIM, rendendo necessario un adeguamento annuale dei prezzi praticati ai clienti finali.

L’aumento mensile varierà tra 2,10 euro e 4,40 euro (IVA inclusa). Tuttavia, i clienti TIM che non accettano la rimodulazione avranno la possibilità di esercitare il diritto di recesso entro il 30 settembre 2023, senza penali o costi di disattivazione.

Tali modifiche rappresentano un ulteriore esempio di come le condizioni economiche globali possano influenzare direttamente i costi per i consumatori. In un mercato sempre più competitivo, gli operatori di telecomunicazioni devono bilanciare la necessità di mantenere i prezzi competitivi con la necessità di coprire i costi operativi in aumento.

Nonostante le possibili preoccupazioni dei clienti, è importante ricordare che i diritti dei consumatori sono tutelati. In caso di modifiche unilaterali dei contratti, come nel caso della rimodulazione di TIM, i clienti hanno il diritto di recedere dal contratto senza penali. Questo garantisce che i consumatori abbiano sempre l’opzione di cercare offerte più convenienti se non sono soddisfatti delle modifiche apportate al loro contratto attuale