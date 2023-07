I nuovissimi auricolari OPPO Enco Air2 sono, in esclusiva, in super offerta su Amazon. Potresti avere queste fantastiche cuffie, dotate di un driver dinamico da 13,4 mm con svariate sfumature sonore, a soli 39€! Un vero affare, tra i tanti del più grande reseller al mondo, considerando il prezzo di listino di 69,99€, ben 30 euro in più. Le nuove Oppo sono da un design particolarmente elegante e unico. Inoltre, nella fascia prezzo entry-level, sono considerate le più performanti e complete.

Le Caratteristiche delle Oppo Enco Air2

Se si è in cerca di cuffie wireless di alta qualità, gli auricolari Oppo Enco Air2 faranno al caso vostro. Sono dotate di un audio pazzesco, in grado di soddisfare il cliente più esigente. Utilizzando, inoltre, un driver da 13,4 mm con diaframma titanizzato in materiale misto. Questi auricolari fanno godere agli utenti di bassi ancora più profondi e vibranti, di medi cristallini e di alti chiari.

Tra le sue dotazioni, è presente anche un bass booster capace di migliorare ulteriormente le prestazioni dei bassi e la cancellazione del rumore grazie all’utilizzo di un’Intelligenza Artificiale, per assicurare un ascolto in grado di trasportare l’acquirente nel profondo della musica.

Le OPPO Enco Air2 garantiscono infatti una riproduzione musicale fino a 4 ore senza la custodia di ricarica. Se usati insieme ad essa, arrivano fino ad una durata di 24 ore. Gli auricolari sono dotati di tecnologia Bluetooth 5.2 binaurale a bassa latenza che permette di ricevere il segnale in simultanea su entrambi gli auricolari e mantenere una connessione più stabile e performante.

L’azienda OPPO ha pensato ad ogni piccolo aspetto, facendo un lavoro sublime. Dovete solo pigiare il tasto compra.