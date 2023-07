Il 25 luglio 2023 segna una giorno importante per Iliad. L’operatore, noto per le sue rivoluzioni nel settore delle telecomunicazioni, ha in serbo qualcosa di grande per questa data. Nonostante i dettagli specifici non siano ancora stati rivelati al momento della scrittura, l’anticipazione è palpabile.

ILIAD: nell’attesa scopriamo le promo

Iliad ha sempre avuto un approccio innovativo nel settore delle telecomunicazioni, offrendo servizi di alta qualità a prezzi competitivi. Questa nuova rivoluzione potrebbe seguire lo stesso percorso, introducendo nuove funzionalità o servizi che potrebbero cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con il loro servizio di telecomunicazioni. La notizia è stata data in anteprima promettendo di rivelare ulteriori dettagli sulla rivoluzione di Iliad il 25 luglio 2023, creando così un’attesa tra gli utenti e gli osservatori del settore.

Per rimanere aggiornati sulla rivoluzione di Iliad e altre notizie del settore, suggeriamo di iscrivervi ai suoi canali Telegram. Questo assicurerà che gli utenti non perdano nessuna notizia importante. Nell’attesa che arrivi il grande giorno però, vi presentiamo le ultime offerte dell’operatore rosso. La prima opzione, chiamata “Extra 5GB in UE“, offre 5GB di dati extra per l’uso in Europa al costo di 3,99 euro una tantum per un mese. Questo è ideale per coloro che viaggiano in Europa e hanno bisogno di più dati per le loro esigenze di navigazione.

La seconda opzione, “5GB in Svizzera”, permette ai clienti di navigare in Svizzera con 5GB di dati al costo di 4,99 euro per un mese. Questa opzione è perfetta per coloro che viaggiano in Svizzera e hanno bisogno di dati internet.

Entrambe le opzioni possono essere attivate facilmente attraverso l’Area Personale del cliente o in un punto vendita Iliad. Non ci sono costi di attivazione e le opzioni possono essere attivate solo una volta al mese. Queste opzioni sono compatibili con tutte le promozioni di Iliad, rendendole un’aggiunta flessibile e conveniente per i clienti che viaggiano all’estero.