Gamma Cupra 2024, in arrivo sulle vetture una ventata fresca di novità

La gamma Cupra 2024 si presenta con una serie di aggiornamenti significativi per i modelli Formentor, Born e Leon. Questi aggiornamenti riguardano principalmente l’offerta di dotazioni ed equipaggiamenti su richiesta, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di guida e soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti.

Gamma Cupra 2024: gli aggiornamenti su Formentor, Born e Leon

Per il modello Formentor, l’aggiornamento al model year 2024 riguarda principalmente l’offerta di dotazioni optional. Tra le novità spiccano l’introduzione degli pneumatici all season per cerchi in lega da 18″, i sedili avvolgenti in Dinamica con inserti in pelle dark brown per la versione VZ e i terminali di scarico Akrapovič per la motorizzazione 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG. Inoltre, il sistema audio BeatsAudio diventa disponibile anche per le motorizzazioni e-Hybrid, ampliando le opzioni di intrattenimento a bordo.

Per quanto riguarda il modello Leon, la novità più attesa è il ritorno della motorizzazione 2.0 TSI DSG da 245 CV, disponibile ora in versione VZ. Questa, insieme al 2.0 TDI 150 CV e al 1.5 Hybrid recentemente introdotti, completa la gamma motori della compatta ad alte prestazioni del brand Cupra. Inoltre, viene introdotto il nuovo Design Pack Extreme, pensato esclusivamente per il mercato italiano, che include cerchi da 18″ Copper, minigonne laterali Cupra, spoiler al tetto nero, pedaliera in alluminio e gusci degli specchietti in fibra di carbonio.

Per il modello Born, l’aggiornamento al model year 2024 avrà validità a partire dalla settimana di produzione 32/2023. La dotazione standard si arricchirà di due altoparlanti aggiuntivi nelle porte posteriori da 168mm di diametro, migliorando l’esperienza audio a bordo.

Insomma, come avete potuto capire, la gamma Cupra 2024 si presenta con una serie di aggiornamenti che mirano a migliorare l’esperienza di guida e a soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. Con l’introduzione di nuove dotazioni e motorizzazioni, Cupra continua a dimostrare il suo impegno nel fornire veicoli di alta qualità che combinano prestazioni, comfort e stile.