Euronics è sempre pronta a voler ridurre al massimo le distanze intercorse con le altre realtà del territorio, per quanto riguarda il settore della rivendita di elettronica, e per questo motivo ha deciso di rinnovare il proprio volantino, mettendo a disposizione nuovi sconti e prezzi bassi.

La localizzazione territoriale è importante nell’avvicinamento alla corrente campagna promozionale, ciò sta a significare, in parole povere, che i prezzi potrebbero variare in relazione al socio di appartenenza. Gli utenti che vogliono completare l’acquisto, ad ogni modo, devono recarsi in negozio, e poi controllare quali siano le cifre attualmente attive nella location stessa.

Euronics, questi sono gli sconti più pazzi del momento

Il volantino di Euronics cerca di abbracciare più categorie merceologiche possibili, a partire ad esempio dagli smartphone di ultima generazione. In pochissimi secondi gli utenti si ritrovano infatti a poter mettere le mani su alcuni dei top di gamma più richiesti di sempre, come Apple iPhone 14 Pro, in vendita a 1149 euro, oppure anche un buonissimo iPhone 14 Plus, il cui prezzo attuale è sceso attorno ai 999 euro. Sempre considerando il mondo Apple, l’occhio cade irrimediabilmente anche su Apple iPhone 11, un dispositivo decisamente più economico ma ancora interessante, che può essere acquistato con un esborso di 499 euro.

Gli utenti possono pensare di accedere anche a sconti allettanti applicati sui modelli Samsung, come Galaxy A34 o anche Galaxy A54, in questo caso in vendita a meno di 400 euro. Approfittate di tutti gli ottimi prezzi anche sul sito ufficiale.