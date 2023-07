Se per qualsiasi motivo siete alla ricerca di un Apple AirTag ad un prezzo più basso rispetto al solito, abbiamo la soluzione che fa per voi.

La piattaforma Amazon ha appena messo in offerta il prodotto, scontato del 26%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple AirTag in offerta su Amazon

Dire a che serve in generale un Airtag è piuttosto semplice: si tratta di un piccolo dispositivo basato su Bluetooth e una tecnologia denominata UWB che ha come scopo quello di affiancare un oggetto e aiutarci a trovarlo, usando un iPad o un iPhone. L’Airtag è realizzato in plastica bianca e metallo il design arrotondato. Sul fronte non c’è nessun logo mentre sul dorso in metallo troviamo il marchio Apple. Le dimensioni sono quelle, più o meno di un tappo di bottiglia.

A questo punto è sufficiente configurare questi accessori all’interno di “Dov’è”, l’app iOS che già permette di tracciare la posizione di iPhone, iPad, Apple Watch e AirPods, e anche dei Mac, per tenere sotto controllo l”oggetto che ci interessa e ritrovarlo sempre. Può essere usato in molte situazioni anche se ci sono problemi di umidità: è infatti resistente all’acqua (certificato IP67) e alla polvere.

Ma come fa Airtag a trovare un oggetto? Ogni oggetto contrassegnato con un Airtag viene “collocato” dentro a Dov’è e collocato su una mappa assieme a tutto quello che è possibile già oggi trovare con questa applicazione. Amazon lo propone a 29 euro invece di 39 euro. Potete anche acquistare la confezione da 4 AirTag al prezzo di 99.99 euro. Seguite il link per maggiori dettagli.