L’operatore telefonico virtuale Very Mobile continua a proporre tante novità. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore sta proponendo ad alcuni suoi clienti il cambio verso alcune offerte super interessanti. Una delle ultime ad essere proposte è ad esempio l’offerta denominata Very 4,99 30 Giga. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile continua a proporre il cambio offerta ad alcuni suoi già clienti

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta proponendo ad alcuni suoi già clienti selezionati il cambio verso delle offerte mobile davvero interessanti. Come già accennato in apertura, una delle ultime offerte proposte dall’operatore è Very 4,99 30 Giga.

Questa è una super offerta a basso costo. Gli utenti che decideranno di effettuare il cambio offerta dovranno infatti pagare soltanto 4,99 euro al mese. Il bundle di questa offerta include 30 GB di traffico dati per navigare in 4G con una velocità massima pari a 30 mbps in download e 30 mbps in download. L’offerta da poi agli utenti la possibilità di effettuare chiamate senza limiti e di inviare SMS verso tutti i numeri. Se si è fra gli utenti selezionati, sarà riportata direttamente sull’app ufficiale la sezione per effettuare il cambio di offerta.

Ricordiamo però che in questi giorni l’operatore sta proponendo ad alcuni già clienti anche un’altra offerta. Si tratta dell’offerta mobile Very 5,99 Summer Flash. Quest’ultima viene al momento proposta anche ad alcuni già clienti dell’operatore che hanno attiva un’offerta dall’importo di 4,99 euro al mese. Il bundle di questa offerta arriva ad includere addirittura 120 GB di traffico dati ad un prezzo di 5,99 euro al mese.