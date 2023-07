Unieuro ha recentemente rinnovato la propria campagna promozionale, mettendo a disposizione di tutti i consumatori nazionali nuovi prezzi bassi assolutamente unici e convincenti, ricchi di qualità con una spesa finale decisamente da non perdere.

Gli utenti che oggi sono alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo non possono che fare affidamento sul mondo di Unieuro, l’azienda fa risparmiare tutti, permettendo e facilitando il raggiungimento di un risparmio veramente unico, sia per acquisti effettuati sul sito, che nei negozi fisici in Italia (non esistono differenze in tal senso).

Unieuro, tutti questi sconti sono imperdibili

Tantissimi giochi sono in promozione da Unieuro, i gamers di tutta Italia sono felicissimi di avere finalmente l’occasione perfetta per acquistare la propria Sony PS5, risparmiando ben 100 euro sul suo listino. La promozione è stata lanciata ufficialmente da Sony, per poi essere ripresa da tutti i rivenditori di elettronica, Unieuro compresa (oggi costa infatti soli 449 euro).

Molto interessanti sono le possibilità di risparmio su alcuni dei titoli più ricchi del passato, come i Wolfenstein 2 a soli 14,99 euro, oppure anche i più recenti Ghost of Tsushima a 29 euro, Gotham Knights a 29 euro, Fifa 23 e Crash Bandicoot, tutti in vendita esattamente alle stesse identiche cifre.

Il volantino di casa Unieuro chiaramente non termina qui, perché affonda le radici anche su titoli più performanti e di qualità, come Sonic Frontiers, Elden Ring, Demon’s Soluls, Returnal e tantissimi altri ancora. I dettagli sul sito e qui sotto.