Una nuova tappa si aggiunge alle querelle che vede coinvolte da una parte Rabona Mobile, mentre dall’altra il colosso Vodafone, fornitore di servizi e di connettività per l’operatore virtuale, che a partire da 4 mesi fa, per divergenze sul contratto tra le parti, avrebbe iniziato a disattivare i servizi concessi al MVNO (tramite l’aggregatore Plintron).

Gli utenti in possesso di una SIM ricaricabile, infatti, nel giro di qualche settimana si sarebbero ritrovati in una situazione decisamente spiacevole, per mezzo della quale non poter più inviare SMS, effettuare chiamate o navigare in rete. Le uniche possibilità di azione riguardavano la ricezione, infatti ad oggi è solamente possibile ricevere SMS e chiamate, nient’altro.

Rabona Mobile, la battaglia con Vodafone finisce in Tribunale

L’iter iniziato da Vodafone qualche mese fa era destinato a terminare il 4 luglio, con la disattivazione completa di tutti i servizi offerti a Rabona Mobile; per evitare quest’ultimo step, l’MVNO ha deciso di ricorrere al Tribunale di Milano, il quale per il momento si è espresso in suo favore con un provvedimento cautelare contro Vodafone.

In altre parole, il Tribunale ha inibito l’azienda a procedere con ulteriori azioni riguardanti la disattivazione dei servizi. Prima di una sentenza definitiva dovranno essere ascoltate tutte le parti in causa, e per questo motivo i tempi si dilateranno ulteriormente, ma nel frattempo Vodafone non potrà cessare completamente la fornitura di servizi a Rabona Mobile, questo è chiaro.