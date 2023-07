PosteMobile vuole avvicinarsi il più possibile agli altri operatori telefonici, a cui va riconosciuto il pregio di essere sempre pronti a ridurre la spesa finale che gli utenti devono sostenere, per riuscire a mettere le mani su bundle di livello, al giusto prezzo finale.

In questo periodo l’azienda ha indubbiamente deciso di lanciare la Creami Extra Wow 150, un promozione ufficialmente aperta a tutti, che propone al pubblico la possibilità di richiederla sia con portabilità del numero originario, che su nuova numerazione, senza differenze o vincoli particolari. Gli utenti che oggi la vorranno avere sul proprio numero, devono comunque sapere che il costo iniziale da sostenere è di 20 euro, comprensivi di 10 euro per la prima ricarica (il cui credito può essere utilizzato per la promo), ed anche 10 euro per la SIM.

PosteMobile, la promozione di oggi vi farà impazzire

Una promozione davvero imperdibile, che parte da un prezzo tutt’altro che elevato, se considerate che oggi ha un costo di soli 8,99 euro al mese, da versare integralmente con credito residuo della SIM ricaricabile. Tutto questo per riuscire ugualmente ad accedere a 150 giga di internet alla massima velocità disponibile, passando per credit illimitati da utilizzare liberamente per SMS e chiamate verso tutti.

La navigazione, come anticipato del resto, raggiunge al massimo i 300Mps in download, affidandosi al 4G+, numeri più che allineati con quelli che sono gli standard a cui siamo solitamente abituati con gli operatori tradizionali.