Netflix, notizia incredibile dopo il DIVIETO di condivisione password

Ultimamente non si fa che parlare di Netflix e delle modifiche che sono state apportate ai piani di abbonamento. Tutti i suoi sforzi utili per contrastare la condivisione delle password starebbero però cominciando ad avere buoni risvolti.

Il colosso ha infatti annunciato che ci sarebbe stata una crescita significativa degli abbonati durante i mesi successivi alla nuova regola che vieta la condivisione degli account con persone fuori dal proprio nucleo familiare. Come fa sapere il celebre colosso del mondo dello streaming, durante il secondo trimestre di quest’anno sarebbero stati quasi 6 milioni di nuovi abbonati paganti che sarebbero stati aggiunti alla piattaforma.

Netflix aumenta gli iscritti dopo il divieto di condivisione password con il nucleo familiare

Si tratterebbe di un aumento dell’8%. Questi risultati andrebbero quindi a confermare tutte le segnalazioni precedenti da parte di alcuni organi che parlavano di un gran guadagno da parte di Netflix in seguito alla sua iniziativa.

All’interno di una lettera indirizzata agli azionisti, Netflix avrebbe dichiarato che la sua decisione di bloccare la condivisione delle password non avrebbe comportato tante cancellazioni. Al contrario questa decisione avrebbe portato più persone ad iscriversi per avere un account personale.

L’azienda non solo ha limitato la condivisione degli account, ma ha offerto un servizio di condivisione a pagamento. Gli abbonati possono infatti aggiungere un membro in più al proprio account con un prezzo di circa 8 dollari al mese. C’è comunque in ballo un vasto piano di rinnovamento per Netflix, come dimostra anche la cancellazione del piano base da 10 dollari nel Regno Unito e negli Stati Uniti.